Siyah-Beyaz Süper İftar

Haber: C.Kutay Aykan

Siyah-beyazlı liseliler, üniversite, Bolu Çarşı ve Bolu Beşiktaş Taraftar Grupları uzun bir aradan sonra iftar yemeği ile bütünleşti. Göz kamaştıran iftar yemeği önceki akşam Masal Park içinde bulunan Masal Park Cafe’de gerçekleştirildi. Organizasyonla ilgili olarak gazetemize konuşan Çarşı Bolu ve Bolu Beşiktaş Taraftar Grubu lideri Görkem Altındağ şunları söyledi: “Muhteşem bir organizasyonu daha geri de bıraktık. İnan’ın şahsımız adına. Söylüyorum. Bütün üyelerimize ulaştık ulaşmaya çalıştık ve hala diyoruz ki. Biz %30 ile toplanıyoruz % 70 bölüm dışarda. Bu sefer aileler, ailelerimizde de artık içimize girmeme başladı. Lütfen yapılan. Organizasyonlara biraz özen gösterelim gelen gelemeyen herkese teşekkürler bu başlangıç olsun birliğimiz adına sen ben siz biz ayrım kayırım yok sadece BEŞİKTAŞ AİLEMİZ VAR.”