Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un siyasal bir gücünün olmadığını belirten Başkan Necip Çarıkçı "Maç kazanırız kaybederiz bunlar olur. Ama olmazsa olmazımız Boluspor ayakta durabilmeli. Ekonomik sabit gelirini yükseltebilmeli. Bizim esnafımızdan belediye başkanımızdan taraftarımızdan başka kimsemiz yok. Siyasi gücümüz hiç yok" ifadelerini kullandı.

“O FİRMALAR İLE ÇALIŞIRIM”

Hedeflerinin her zaman süper lig olduğunu belirten Çarıkcı, Boluspor'un çalıştırdığı halı sahaların yeniden bakımları yapılarak faaliyete geçeceğini açıkladı. Necip Çarıkçı, ayrıca perşembe günü Belediye'nin Boluspor'a verdiği şehir içindeki reklam billboardların ihalesinin yapılacağını, daha önce Belediye tarafından verilen işletmelerin incelenerek ihale şekli ile yeniden yapılandırılacağını belirten Başkan Çarıkcı "Herkes şunu iyi bilsin. Boluspor'un bir kuruşunu kimseye peşkeş çekmem. Kim Boluspor'a daha faydalı olacaksa, kim faydalı iş yapıyorsa o firmalar ile çalışırım. Belediye tarafından verilen gayrimenkuller işyerleri yeniden kontrol edilecek ve bunları ortaya çıkaracağız. Geçmişte kime ne verildiyse bunları belediye başkanımız ile görüşüp gözden geçireceğiz. " dedi.

“YENİ İŞ İMKANLARI ORTAYA ÇIKACAK”

Şuan Boluspor’un 75 kişiye iş imkanı sağladığını ve gelirin artında bu sayının daha fazla olacağının belirten Başkan Necip Çarıkçı “Boluspor'un sabit geliri yükselince yeni iş imkanları ortaya çıkınca çalışan sayısı da 150-200 kişiye çıkacak. Yeni antrenman sahamız için belediye başkanımız desteğini veriyor. Her şeyi ile ekibimize yakışır alttan ısıtmalı güzel bir antrenman sahası yaparak futbolcuların rahat çalışabileceği bir sahayı kazandırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“TÜRK FUTBOLUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİ OLACAKLAR “

Alt yapı projelerinden de bahseden Çarıkçı "Bugün Boluspor'da Cengiz Umut Meraş, Burak Asan Yusuf Emre Gültekin Melih Okutan gibi genç oyuncularımızı oynatıyoruz. Bu oyuncular gelecekte Türk futbolunun önemli isimleri olacaklar. Yeni alt yapı projemiz ile birlikte bu sayıyı daha da çoğaltarak Boluspor'un geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz" dedi.