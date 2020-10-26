Siz kimi yeneceksiniz?



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda özellikle ilk yarının sonlarından itibaren yağmur altında oynanan maça kırmızı-beyazlılar yeni hocasıyla ilk kez çıktı. Hücum hattında başarısız olan Beypiliç Boluspor pozisyon bulmakta çok zorlandığı maçta rakibiyle berabere kalarak düşme hattına demir attı: 0-0.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Şengül

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim, Melih (84.dk.Abdullayev), Bekir, Mertan Caner (46.dk.Poepon (70.dk.Muhammet Arslantaş)), Mihajlovic (46.dk.Gökhan), Muhammed Bayır, Alican, Marlinho (63.dk.Burak Asan), Aykut, Burak Bekaroğlu

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan, Ömer, Taşkın, Anane (90.dk.Yusuf), Sıkıru, Şeref (46.dk.Cem), Tayfun, Rasheed (69.dk.Alhasan), Domgjonas, Rıdvan

Sarı Kartlar: 17.dk.Rasheed, 54.dk.Cem (Menemenspor), 65.dk.Melih, 75.dk.Bekir, 90.dk.Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı Kart: 62.dk.Cem (Menemenspor)

Maçtan Dakikalar

10.dakika: Anane ortaladı, Rasheed’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

26.dakika: Şeref vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

30.dakika: Taşkın’ın frikiğinde Mosquera güzel bir kurtarışa imza attı.

32.dakika: Alican uzaktan vurdu, kaleci Selmani topu güçlükle önledi.

34.dakika: Gelişen kontratak Anane’nin vuruşu Mosquera’da eridi.

35.dakika: Sıkıru vurdu, top az farkla auta gitti.

43.dakika: Bekir’in serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50.dakika: Mosquera’dan seken top Sakiri’nin önünde kaldı, Sakiri boş kaleye aşırtma bir vuruş yaptı, top üstten auta gitti.

50.dakika: Anane tehlikeli geldi, çapraz pozisyonda sert vuruş yan ağlara takıldı.

60.dakika: Alican cezasahasının hemen dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.

64.dakika: Bekir savunma arkasına çok güzel bir pas gönderdi, Alican kötü vurunca Beypiliç Boluspor golden oldu.

83.dakika: Bekir’in ortasında Gökhan kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

89.dakika: Burak Bekaroğlu cezasahası içinde isabetsiz bir kafa vuruşu yapınca Boluspor golden oldu.

90.dakika: Abdullayev’i vuruşunda kaleci Selmani topu son anda kornere çeldi. Takımla gol kaydedemeyince mücadele 0-0 eşitlikle noktalandı.