Siz kimi yeneceksiniz?

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Atatürk Stadyumu’nda özellikle ilk yarının sonlarından itibaren yağmur altında oynanan maça kırmızı-beyazlılar yeni hocasıyla ilk kez çıktı. Hücum hattında başarısız olan Beypiliç Boluspor pozisyon bulmakta çok zorlandığı maçta rakibiyle berabere kalarak düşme hattına demir attı: 0-0.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Şengül
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim, Melih (84.dk.Abdullayev), Bekir, Mertan Caner (46.dk.Poepon (70.dk.Muhammet Arslantaş)), Mihajlovic (46.dk.Gökhan), Muhammed Bayır, Alican, Marlinho (63.dk.Burak Asan), Aykut, Burak Bekaroğlu
Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan, Ömer, Taşkın, Anane (90.dk.Yusuf), Sıkıru, Şeref (46.dk.Cem), Tayfun, Rasheed (69.dk.Alhasan), Domgjonas, Rıdvan
Sarı Kartlar: 17.dk.Rasheed, 54.dk.Cem (Menemenspor), 65.dk.Melih, 75.dk.Bekir, 90.dk.Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)
Kırmızı Kart: 62.dk.Cem (Menemenspor)
Maçtan Dakikalar
10.dakika: Anane ortaladı, Rasheed’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
26.dakika: Şeref vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.
30.dakika: Taşkın’ın frikiğinde Mosquera güzel bir kurtarışa imza attı.
32.dakika: Alican uzaktan vurdu, kaleci Selmani topu güçlükle önledi.
34.dakika: Gelişen kontratak Anane’nin vuruşu Mosquera’da eridi.
35.dakika: Sıkıru vurdu, top az farkla auta gitti.
43.dakika: Bekir’in serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50.dakika: Mosquera’dan seken top Sakiri’nin önünde kaldı, Sakiri boş kaleye aşırtma bir vuruş yaptı, top üstten auta gitti.
50.dakika: Anane tehlikeli geldi, çapraz pozisyonda sert vuruş yan ağlara takıldı.
60.dakika: Alican cezasahasının hemen dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.
64.dakika: Bekir savunma arkasına çok güzel bir pas gönderdi, Alican kötü vurunca Beypiliç Boluspor golden oldu.
83.dakika: Bekir’in ortasında Gökhan kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
89.dakika: Burak Bekaroğlu cezasahası içinde isabetsiz bir kafa vuruşu yapınca Boluspor golden oldu.
90.dakika: Abdullayev’i vuruşunda kaleci Selmani topu son anda kornere çeldi. Takımla gol kaydedemeyince mücadele 0-0 eşitlikle noktalandı.