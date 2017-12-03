Haber: Semih Baykal

Milli sporcuları makamında ağırlayan Vali Baruş, “Sizler azmin ve başarının en güzel örneklerisiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Milli Sporcuların Vali Baruş’u ziyaretinde Merve Nur Eroğlu’nun annesi Emine Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir de hazır bulundu. Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı sporcularından Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık’ı Çin Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2’nci oldukları için tebrik eden Vali Baruş, “Sizler azmin ve başarının en güzel örneklerisiniz. Çin’de düzenlenen Dünya şampiyonasındaki başarılarınızın Avrupa Şampiyonasında ve olimpiyatlarda da devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Kendilerini kabul ettiği için Vali Baruş’a teşekkür eden Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı sporcularından Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık, okçuluk sporu sayesinde kendilerinin daha çok sosyalleştiklerini, kendilerine güvenlerinin arttığını belirterek şampiyonalardaki yaşadıkları sevinçleri, heyecanları ve anılarını anlattılar. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aydın Baruş, Milli Sporcu Mervenur Eroğlun’un annesi Emine Eroğlu’na da başarılı bir evlat yetiştirdiği için tebrik ederek, onların başarılarında ailelerin verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Düzenlenen ziyarette Vali Baruş tarafından sporculara çeşitli hediyeler de verildi.