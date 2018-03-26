Haber: Kasım ŞAHİN

Süper ligde isteği puanları alamayan ve lig sıralamasında 48 puanla 4’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, Milli Takımın özel maçları nedeniyle verilen arayı değerlendirerek Bolusporla özel bir maç yaptı. Maç sonunda Fenerbahçe 6-2’lik farklı bir skorla Bolusporumuza yenildi ve bu yenilgi günlerce ulusal manşetlerde yer aldı.

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ise maçtan iki gün sonra ilimize gelerek bir dizi açılışlar ve ziyaretlerde bulundu. Bolu’da yaşayan Fenerbahçeliler Yıldırım’a Boluspor atkısı takarak, 6-2’lik mağlubiyeti ömür boyu unutmamasını sağladı. Aziz Yıldırım’ın ikinci takımı bundan böyle Boluspor olur artık.