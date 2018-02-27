Haber: Esra Öztürk

Denizlispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunana Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri"Çok iyi başladık maça, baskılı, istekli. Taraftarımız da bu soğuk havada bizi desteklemeye geldi. Pozisyonlar bulduk. Özellikle ilk yarıda 3 net pozisyon var. Bunları değerlendirsek belki farklı olacaktı. İkinci yarı da çok baskılı başladık. Taaki Tugay kırmızı kart görene kadar. Kırmızı karttan sonra da oyuncularımız yine çok iyi oynadı. Oyuncularımız galibiyeti kovalardı. O ana kadar pozisyon vermediğimiz maçta rakibimiz kontra ataktan gol buldu. Takımımız çok büyük efor sarf etti. Düşündüklerimiz oyun adına müdahale adına vardı ama skor olarak olmadı. Cumartesi günü Giresunspor maçı var artık bu maça hazırlanacağız. Ne kadar mücadele ederseniz edin, pozisyonu gole çeviremeyince sonuç bu oluyor" dedi.