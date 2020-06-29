Sloven Oyuncu Nihayet Siftah Yaptı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’da haftalarca bekleneni veremeyen ve çok tartışılan bir isim haline gelen Rok Kidric İzmir’de çok kritik bir gol imza atarak hasrete son verdi. 11 maçta yaklaşık 700 dakika forma giymesine karşın Boluspor forması le golle tanışamayan Kidric, Menemenspor maçının 74. dakikasında Mustafa Durak'ın pası ile ekibimize 1 puanı kazandıran golü kaydetmeyi başardı. Temsilcimiz Poepon ve Kubilay’ın sakatlığının da etkisiyle ligde gol kısırlığı yaşayan takımların başında geliyor. Özellikle Kidric’in bundan sonraki haftalardaki performansı Boluspor’un lige tutunmasında önemli rol oynayacak.