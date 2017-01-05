Haber: Esra ÖZTÜRK

Kırmızı beyazlı taraftarlar yılın en soğuk günlerinin yaşandığı şu günlerde hayvanların yararına bir etkinlik başlattı. Boluspor’a gönül veren taraftarın başında yer alan Akın Özcan önderliğindeki bir grup taraftar “Hayvanlarımız üşümesin” sloganı ile başlattığı projede sokak hayvanlarının barınabileceği yuvalar yaparak Bolu’da belirli bölgelere yerleştirdi. Bolu Atatürk Stadyumu yanına, Kızılay Park’ına ve Kardelen Meydanı’na yerleştirilen barınaklar görenlerinde içlerini ısıtmaya yetti.

Bu etkinlikte kırmızı beyazlı taraftarların önderliğini yapan Akın Özcan soğuk havaya dikkat çekerek “Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye ve Bolu’da en soğuk günleri yaşıyoruz. Bizde büyük Boluspor taraftarı olarak bir kampanya başlattık. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Canlı hayvanlarımız, kedilerimiz ve köpeklerimiz var. Bu hayvanlara sahip çıkalım. En azından balkon ve cam kenarlarına yiyecek koyarsak mutlu oluruz. Bizler büyük Boluspor taraftarı olarak ilk desteğimizi verdik. Diğer taraftarlarımızın da kampanyaya destek vereceklerini umuyorum.” diye açıklamalarda bulundu.

Bu projeye imza atan kırmızı beyazlı taraftarlar bu tür organizasyonların da devam edeceğinin sinyalini verdi.

kaynak: www.sporbolu.com