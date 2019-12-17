Şok Sakatlıklar Sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor’da sakatlık kervanına Mustafa Eskihellaç’da eklendi. Kırmızı beyazlılarda sakat oyuncu sayısı 5’e çıktı. Peki bu sezon ne oluyor, neden bu kadar çok sakat verildi? Sorun hazırlık yapılan sahalar mı? Osman Özköylü’nün aşırı yüklemesi mi? Kırmızı-beyazlı ekip 15. haftada 2-0 kaybettiği Karagümrükspor müsabakasında sakatlıkları bulunan Mustafa Durak,Burak Bekaroğlu,Umut Gündoğan, Hakan Arslan sakatlıları yüzünden oynamazken Maçta ikinci yarı attığı depar sonunda oyundan çıkan Mustafa Eski Hellaç’ın sakatlanması kafalarda soru işareti bıraktı? Bu durum üzerine Boluspor ekibinde yönetim ve teknik heyet, sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı. İlk etapta antrenman tekniğini masaya yatıracağı belirtilen yönetimin, antrenman sahasının zeminini de tekrar gözden geçireceği öğrenildi.