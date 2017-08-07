Haber: Semih BAYKAL

Boluspor yeni sezon hazırlıklarına Karaçayır’daki tesislerinde ara vermeden devam ediyor. Transfer konusunda da çalışmalarını sürdüren Boluspor, uzun süredir devam eden sol bek arayışlarında sona geldi. Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giyen, 25 yaşındaki Caner Cavlan’ı kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

Genç sol bek Cavlan için Karaçayır Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, basın mensuplarına konuştu. Çarıkçı, Caner’in katkı sağlayacağını bildiğini söyleyerek “Kendisi ile önceden de görüşüyorduk bu sezon 8’inci transferimiz. Heereven’de gurbetçi oynayan bir futbolcumuz. Kendisi ile 1 yıllık kiralık olarak ile sözleşme imzalıyoruz. Hocamızla ortak olarak beğenip aldığımız bir oyuncu. Boluspor’a katkı vereceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çarıkçı’nın ardından yeni transfer Cavlan’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cavlan buraya geldiği için mutlu olduğunu belirterek “Öncelikle buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah Süper Lig’e çıkarız. Katkı vermeye, oynamaya hazırım” dedi.

İmza törenin ardından Cavlan, ara vermeden akşam antrenmanında takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.