Son 4 hafta büyük mücadeleye sahne olacak

Haber: C.Kutay Aykan

Normal sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig ’e yükseleceği ligde, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımların yer alacağı play-off etabı sonası 1 ekip daha üst lige çıkacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig’e düşecek. Heyecanın tekrar başladığı ligde Hatayspor, en yakın takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ve Adana Demirspor’un önünde zirvede yer alıyor. Hatayspor, son 4 haftaya girilirken Süper Lig’e yükselme hedefine en yakın takım olarak dikkati çekiyor. Adana Demirspor dışında Altay ile Bursaspor ve Akhisarspor, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Fatih Karagümrük, Cesar Grup Ümraniyespor ile Giresunspor da play-off için üstteki rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

İlk 6’dakilerin maç programı

Ligde ilk 6 sıra içinde yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:

Hatayspor: Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Adana Demirspor, Giresunspor (D), Altay (D), Cesar Grup Ümraniyespor.

Adana Demirspor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Altay, Cesar Grup Ümraniyespor (D), İstanbulspor.

Altay: Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor (D).

Bursaspor: Giresunspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D).

Akhisarspor: İstanbulspor (D), Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü.

Düşme hattındaki mücadele

Eskişehirspor ligden ilk düşen takım oldu. 20 puana sahip Adanaspor ve 24 puanlı Osmanlıspor’un düşme hattında bulunduğu Boluspor da tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

Fatih Karagümrük 11 maçtır yenilmiyor

Ligde play-off barajında yer almak isteyen Fatih Karagümrük, 11 maçtır yenilmiyor. Süper Lig’e doğrudan çıkmak için ilk 2 hesapları yapan Altay ise son 7 müsabakada mağlup olmadı. Düşme hattındaki ekiplerden Adanaspor 10, düşen Eskişehirspor ise son 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. İlk 2’de yer alma mücadelesindeki ekiplerden Adana Demirspor 15, Fatih Karagümrük ise 12 maçtır fileleri havalandırıyor.