Son 4 Haftanın En İyilerinden

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı oldu. Bu süreçte 3galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir ekibinin ardından 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Boluspor, ikinci sırayı aldı. Boluspor ile birlikte Bursaspor ve Erzurumspor da 8’er puan alarak çıkış yakalayan ekiplerden oldu. Son 4 haftanın en fazla puan toplayan takımları arasında 7’şer puan toplayan Hatayspor, Karagümrük, Keçiörengücü ve Giresunspor başarılı kulüplerden oldu. Dış saha performansına göre düşme hattında yer alan Boluspor son haftalardaki çıkışına devam ederek Altınorduspor’u yenip 1 yıl süren deplasman galibiyeti özlemini de bitirmek istiyor.