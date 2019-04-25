SON 5 MAÇTA SADECE 1 GOL

Haber: Aysun Beykoz

Ligde oynadığı son 5 maçın üçünü kazanan ve deplasmanlarda oynadığı süper ligin en güçlü adayları Gençlerbirliği ve Denizlispor ile berabere kalan temsilcimiz bu maçlarda kalesinde sadece bir gol gördü. Özelikle defansın göbeğinde yer alan Ümit Kurt ve Dimov ikilisi iyi bir uyum sağlarken, hemen önlerinde oynayan İshak'ın yükselen performansı takım savunmasına da önemli katkı sağladı. Kaptan Gökhan'ın da maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar, Boluspor'un bu periyotta yakaladığı başarıya yine önemli katkı sağlayan etkenlerden oldu.

DAHA DİRİ BİR BOLUSPOR

Boluspor oynadığı bu son 5 maçta ise rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Fizik kondisyon olarak daha diri bir Boluspor izlettiren kırmızı beyazlılar, oynadığı bu maçlarda yakaladığı bol pozisyonlarla kalan 4 hafta için umut veriyor.

ORHAN HOCA İLE ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORLAR

Teknik direktör Orhan Kaynak'ın göreve gelmesi ile birlikte her geçen hafta üstüne koyan bir performans sergileyen kırmızı beyazlılar, kalan maçlarda yakaladığı bu başarılı grafiği sürdürüp play-of'a adını yazdırmak istiyor.

GENÇLERDE ŞANS BULMAYA BAŞLADI

Orhan hocanın alt yapıdan gelen raporla antrenmanlara çıkardığı ve üstünde durduğu gençlerin yanı sıra Mutlu Güler takımın banko isimlerinden olurken, son hafta profesyonel yapılan Muhammed Şura Çetin'de son oynanan Gazişehir Gaziantep FK maçında 18 kişilik kadroda yer bulmayı başardı.

HEDEF ADANA DEMİRSPOR İLE PUANLARI EŞİTLEMEK

Kazanılan puanlarla halen Play-of iddiası bulunan Boluspor'da moraller üst seviyede olurken, kırmızı beyazlılar zorlu Adana deplasmanında 3 puan çıkarıp güçlü rakibi ile puanları eşitlemeyi hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 11:53