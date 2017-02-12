Haber: Esra ÖZTÜRK

Ptt 1. Ligde mücadele eden Boluspor takımı bu hafta deplasmanda oynadığı Mersin İdmanyurdu maçı ile galibiyet hasretini 6 haftaya çıkardı. Boluspor en son galibiyetini 10 Ocakta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kazanarak elde etmişti. Boluspor o tarihten bu yana kadar ligde oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 beraberlik elde ederek sadece 2 puan toplaya bildi. Boluspor 6 haftada topladı puanla puanını 28e çıkararak ligde şuan 7. sırada yer alıyor. Boluspor en ağır yenilgiyi 16. Haftada sahasında 5-1 Yeni Malatya karşısında aldı. Bolu beyi bu maçlarda rakip kaleyi 7 gol atarken kendi kalesinde 18 gol gördü. Boluspor’un attığı 7 golün 4 ü yeni transferlerden geldi. Boluspor son haftalarda gol atma konusunda iyi görüntü vermezken yedikleri gollerle de takımın defansif anlamda sıkıntılı günler yaşayacağının sinyalini veriyor.