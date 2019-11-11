Son Bölümler Kalpleri Durdurdu

Haber: Ceylan Beykoz

Son yıllarda eski günlerinden uzak bir görüntü çizen kırmızı beyazlılar belki de son yılların ene heyecanlı maçını Bursaspor karşılaşmasının son bölümlerinde yaşattı. İlk yarısı vasat bir mücadele olan Boluspor Bursaspor karşılaşması ikinci yarı adeta nefesleri kesti. Önce Bursaspor’un golü gelirken kalesinde gördüğü bu golle kırmızı beyazlılar rakip kalede sayısız pozisyon yaşadılar. Birçok pozisyondan yararlanamayan Boluspor beraberlik golünü 96. dakikada bulurken, yaşanan o anlar son yılların Bolu Atatürk Stadyumundaki en heyecanlı anları olarak kayıtlara geçti.