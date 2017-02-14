banner128

banner101

14 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Son dakikada takıldı

    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta yer alan Geredespor, ligin 18. haftasında Beyköy Belediyeyi ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadele Beyköy Belediyenin 90. Dakikada bulduğu golle 1-1 sona erdi.

    14 Şubat 2017 Salı 13:50
    Bu haber 34 kez okundu
    Son dakikada takıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta yer alan Geredespor, ligin 18. haftasında Beyköy Belediyeyi ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadele Beyköy Belediyenin 90. Dakikada bulduğu golle 1-1 sona erdi. Maça iyi başlayan taraf Geredespor ilk yarısının başlarında Ali Kafadar ile penaltı kaçırıd. Ataklarını sıklaştıran Geredespor, maçın 44. dakikasında Ali Kafadar ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca maçın ilk yarısı Geredespor’un 1-0 üstünlüğüyle son buldu. İkinci yarıda iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti. Maçın bitimine yakın Geredespor kalesinde beklenmedik gol gördü. Beyköy Belediye maçın 90. dakikasında Emre Uyanık ile beraberlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti. Geredespor bu beraberlikle puanını 18 e çıkararak 10. sırada kaldı. Beyköy Belediye ise 20 puanla 9. sırada kaldı

     

    Stat: Karaçayır

    Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, hakan Demirdöken, Mehmet Demirel

    Geredespor: *** Serdar Çanbaz, **Güray Gündoğdu, **Ali Tuna Ak, **Fatih Duran,**Oğuzhan Yılmaz, **SamedBallıkcı, **Eser Şen, **Nurettin Çakır, **Muhammed Ali Poyraz, **Cemal Işık, ***Ali Kafadar

    Beyköy Belediye: ***Ufuk Bulut, **Osman Seçgin, **Çağlar Kul, **Enes Çiçek, **Burak Boz, **Ekrem Arslan, **Soydan Seven, ***Emre Uyanık, **Celal Berber, **Murat Deniz, **Bülent Çakmak

    Goller: Dk. 44Ali Kafadar (   Geredespor), Dk. 90Emre Uyanık (Beyköy Belediye)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bölgesel, Amatör, Ligi, 11.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİZİM MAHALLE BEŞKAVAKLAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129