Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta yer alan Geredespor, ligin 18. haftasında Beyköy Belediyeyi ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadele Beyköy Belediyenin 90. Dakikada bulduğu golle 1-1 sona erdi. Maça iyi başlayan taraf Geredespor ilk yarısının başlarında Ali Kafadar ile penaltı kaçırıd. Ataklarını sıklaştıran Geredespor, maçın 44. dakikasında Ali Kafadar ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca maçın ilk yarısı Geredespor’un 1-0 üstünlüğüyle son buldu. İkinci yarıda iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti. Maçın bitimine yakın Geredespor kalesinde beklenmedik gol gördü. Beyköy Belediye maçın 90. dakikasında Emre Uyanık ile beraberlik golünü buldu. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti. Geredespor bu beraberlikle puanını 18 e çıkararak 10. sırada kaldı. Beyköy Belediye ise 20 puanla 9. sırada kaldı

Stat: Karaçayır

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, hakan Demirdöken, Mehmet Demirel

Geredespor: *** Serdar Çanbaz, **Güray Gündoğdu, **Ali Tuna Ak, **Fatih Duran,**Oğuzhan Yılmaz, **SamedBallıkcı, **Eser Şen, **Nurettin Çakır, **Muhammed Ali Poyraz, **Cemal Işık, ***Ali Kafadar

Beyköy Belediye: ***Ufuk Bulut, **Osman Seçgin, **Çağlar Kul, **Enes Çiçek, **Burak Boz, **Ekrem Arslan, **Soydan Seven, ***Emre Uyanık, **Celal Berber, **Murat Deniz, **Bülent Çakmak

Goller: Dk. 44Ali Kafadar ( Geredespor), Dk. 90Emre Uyanık (Beyköy Belediye)