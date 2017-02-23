Haber: Ceylan Beykoz

Göztepe ile Eskişehir ise elde ettikleri 1 puanla az da olsa teselli buldu. Play-off oynamak için çabalayan 6 ekip içinde Bolu, Balıkesir ve Altınordu altın değerinde üç puanın sahibi oldu. Alt sıralarda ise Samsun ve Mersin İdmanyurdu son sırayı paylaşmak için adeta birbiriyle yarışıyor! Balıkesirspor'dan 5 gol yiyen Bandırma hem ateşe düştü hemde teknik direktörü Feyyaz Uçar'ı kaybetti. Yerine bir başka deneyimli antrenör Yusuf Şimşek getirildi. Şimşek'in bu ligi daha önceden tanıması Bandırma ilçesinin kümede kalması için önemli bir avantaj sağlayabilir.

90’DA GELEN MUTLULUK

TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te liderliğini perçinledi. Maça istekli ve kontrollü başlayan doğu ekibi, öne geçtiği maçta beraberlik golünü yemesine rağmen lider takıma yakışanı yaparak maçı son ana kadar kovaladı ve mükâfatını 90'da da olsa almayı başardı. 3. sıradaki Göztepe ile de 3 puanlık farkı yakalamış oldu. Hafta sonunda Ege'de ilginç bir maç yaşandı ve ligin ikinci sırasındaki Sivas, mağlup başlasa da bulduğu gollerle öne geçmesini bildi. Fakat hemen peşinden yediği golde iki puan bırakırken 90+1'de Yunan golcüsü Gkekas ile bulduğu golle 3 puana ulaşmayı başardı ve ilginç maçın kazananı oldu. Aynı şehrin iki takımı arasında oynanan Ege derbisinden zaferle çıkan Balıkesir oldu. Çok gergin geçeceği beklenen ve ve başlangıçta hissedilen karşılaşmada Burak Çalık'ın attığı goller bu gerginliği yumuşattı. Taraftarların futbola yönelmesi maçın skoruna da etki etti. İddialı ekiplerden Eskişehirspor'da kan kaybı devam ediyor. Hafta içinde göreve gelen Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Elazığspor'un elinden zor kurtuldu. Bir puana sevinen Es Es'te Denizli, lisansı yetişmediği için maçı tribünden izlemekle yetindi. Ancak deneyimli teknik adam Ümraniye karşısında kulübedeki yerini alabilecek.