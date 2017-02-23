banner128

banner101

23 Şubat 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Son düdüğe kadar

    TFF 1. Lig'de 21 hafta geride kaldı. Üç küme halinde devam eden ligde kıyasıya rekabet üst seviyeye çıktı. Süper Lig'e çıkmaya bir adım yaklaşan Yeni Malatya, Sivasspor ve Giresunspor haftanın kazananları arasında yerini aldı.

    23 Şubat 2017 Perşembe 15:20
    Bu haber 36 kez okundu
    Son düdüğe kadar

    Haber: Ceylan Beykoz

    Göztepe ile Eskişehir ise elde ettikleri 1 puanla az da olsa teselli buldu. Play-off oynamak için çabalayan 6 ekip içinde Bolu, Balıkesir ve Altınordu altın değerinde üç puanın sahibi oldu. Alt sıralarda ise Samsun ve Mersin İdmanyurdu son sırayı paylaşmak için adeta birbiriyle yarışıyor! Balıkesirspor'dan 5 gol yiyen Bandırma hem ateşe düştü hemde teknik direktörü Feyyaz Uçar'ı kaybetti. Yerine bir başka deneyimli antrenör Yusuf Şimşek getirildi. Şimşek'in bu ligi daha önceden tanıması Bandırma ilçesinin kümede kalması için önemli bir avantaj sağlayabilir.

    90’DA GELEN MUTLULUK

    TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te liderliğini perçinledi. Maça istekli ve kontrollü başlayan doğu ekibi, öne geçtiği maçta beraberlik golünü yemesine rağmen lider takıma yakışanı yaparak maçı son ana kadar kovaladı ve mükâfatını 90'da da olsa almayı başardı. 3. sıradaki Göztepe ile de 3 puanlık farkı yakalamış oldu. Hafta sonunda Ege'de ilginç bir maç yaşandı ve ligin ikinci sırasındaki Sivas, mağlup başlasa da bulduğu gollerle öne geçmesini bildi. Fakat hemen peşinden yediği golde iki puan bırakırken 90+1'de Yunan golcüsü Gkekas ile bulduğu golle 3 puana ulaşmayı başardı ve ilginç maçın kazananı oldu. Aynı şehrin iki takımı arasında oynanan Ege derbisinden zaferle çıkan Balıkesir oldu. Çok gergin geçeceği beklenen ve ve başlangıçta hissedilen karşılaşmada Burak Çalık'ın attığı goller bu gerginliği yumuşattı. Taraftarların futbola yönelmesi maçın skoruna da etki etti. İddialı ekiplerden Eskişehirspor'da kan kaybı devam ediyor. Hafta içinde göreve gelen Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Elazığspor'un elinden zor kurtuldu. Bir puana sevinen Es Es'te Denizli, lisansı yetişmediği için maçı tribünden izlemekle yetindi. Ancak deneyimli teknik adam Ümraniye karşısında kulübedeki yerini alabilecek.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 21, Hafta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Eğitimsizlik
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129