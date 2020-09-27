"Son düdüğe kadar mücadele verdik"



Haber: N.Halid Altundal

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle izolasyon altında olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Bekir Limanlar, ilk yarıda mücadelenin üst düzey olduğuna işaret ederek, şu görüşleri paylaştı: "İkinci yarıda gole kadar ki bölümde başa baş oynadık. Golden sonra oyunun inisiyatifini daha çok almaya çalıştık. Ama bize göre olmayan bir penaltı ile rakibimiz 2-0 öne geçti. İkinci golden sonra direncimiz iyice kırılmaya başladı. Oyuncularımız maçın son dakikasına kadar sahada en iyi mücadelesini verdi. Son dakikada yemememiz gereken bir golü kalemizde gördük. Umarım önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi giderip çok daha fazla keyif veren futbol oynamaya devam edeceğiz."