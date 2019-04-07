Son finalist Anadolubeyi

Haber: Esra Öztürk

Türkiye U 17 Şampiyonası 1. Kademe turunda karasu Aziziye ile Anadolubeyi Spor takımları karşı karşıya geldi. Mücadele Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynandı. Mücadelenin ilk yarısı 0 – 0 eşitlikle tamamlandı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1 – 1 sona erdi. Karasu Aziziye Spor’un golünü 90+5. dakikada Yağızhan Topalak kaydederken, Anadolubeyi Spor’un golünü ise 59. dakikada Soner Sefa kaydetti. Karasu Aziziye Spor’da Umzu Kaza 80.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Zorlu mücadeleden 1 – 1 eşitlikle ayrılan Anadolubeyi Spor adını finale yazdırdı.

Stad: Karaçayır Sentetik

Hakemler: Sinan Yılgündüz, İlker Akbayır, Yakup Büyükatar

Karasu Aziziye Spor: Ender Kılıç, Buğra Berk Tetik, Doğukan Aşık, Mesut Özdan, Ahmetcan Demirbilek, Yağız Efe Bektaş, Yusuf İslam Genç, Furkan Çakırcı, Yusuf Erkan Ersoy, İbrahim Soyçiçekoğlu, Orhan Kerem Kartal

Anadolubeyi Spor: Yusuf Talha, Fatih, Mert Ali, Erdi, Sarp, Ahmet Can, Mustafa Ali, Soner Sefa, Yusuf Buğra, Mustafa, Eren

Goller:59. Dakika Soner Sefa (Anadolubeyi Spor), 90+5. Dakika Yağızhan Topalak ( Karasu Aziziye Spor)

Kırmızı Kart: 80. Dakika Umut Kaza ( Karasu Aziziye Spor)