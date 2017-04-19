banner133

banner128

banner101

19 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Son Finalist İddialı Başladı: 9-1

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvasında son finalist Özel Çağsu Hastanesi ilk maçta Sedaş ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Özel Çağsu Hastanesi sahadan 9-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

    19 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
    Bu haber 43 kez okundu
    Son Finalist İddialı Başladı: 9-1

    Haber: Aysun Beykoz

    Maça hızlı başlayan Özel Çağsu Hastanesi ilk dakikalarda Erdoğan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokunu üzerinden atmakta güçlük çeken Sedaş orta alandaki top kayıplarına engel olamadı ve Çağsu Hastanesi adına Erdoğan hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Özellikle Bahadır ile sağ kanattan etkili ataklar geliştiren ve rakibi üzerinde baskı kuran Özel Çağsu Hastanesi Abdulkadir ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. Golden kısa bir süre sonra Özel Çağsu Hastanesi’nin kademe hatasını iyi değerlendiren Sedaş farkı ikiye düşüren golü kaydederek devreye umutlu girmek istedi. Oyuncu değişiklikleriyle oyunu tekrar yönlendiren Özel Çağsu Hastanesi’nde etkili sol ayak Bahadır muhteşem bir gol kaydederek skoru 4-1 yaptı. İlk yarının son dakikalarında yine etkili gelen Çağsu’da Erdoğan Bilal’in pasını çok iyi değerlendirdi ve ilk yarının skorunu tayin eden golü attı.

    İkinci yarıya da etkili başlayan Özel Çağsu Hastanesi devrenin hemen başında Bilal’in kaydettiği golle skoru 6-1 yaptı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Özel Çağsu Hastanesi üç gol daha buldu ve sahadan 9-1 galip ayrılarak turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇİKOLATALI GOFRET”cilere de kumpas mı?..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129