Son Gün Bombaları!..

Boluspor Kulübü transferin son gününde, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Yusuf Mert Tunç ile bir yıllık kiralık sözleşme, Gazişehir GFK futbolcusu Mustafa Sami Can Keskin ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor transfer sezonunu 18 transferle tamamladı.