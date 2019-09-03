Son Gün Bombaları!..

Haber: C.Kutay Aykan
Yusuf Mert Tunç kimdir?
18 Eylül 2000 doğumlu olan Yusuf Mert Tunç, forvet mevkiinde oynuyor. Bu sezon Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımına katılan Yusuf Mert Tunç, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe U21 takımında 27 karşılaşmada 22 gol kaydetti.
Mustafa Sami Can Keskin kimdir?
14 Ağustos 1993 Adana doğumlu olan Mustafa Sami Can Keskin, orta sahada oynuyor. Adanaspor’da futbola başlayan Keskin, Eyüpspor, Gazişehir GFK ve Manisa FK takımlarında forma giymiştir. 26 yaşındaki oyuncu kariyerinde 23 Süper Lig, 111 TFF 1.Lig karşılaşmasına çıktı.