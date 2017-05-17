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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Son haftada büyük heyecan

    Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Giresunspor'un ardından play-off oynayacak 2 takım için 3 aday var. TFF 1. Lig'de, Göztepe, Boluspor ve Altınordu'dan ikisi daha play-off mücadelesi verecek.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:34
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    Son haftada büyük heyecan

    Haber: Esra Öztürk

    Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği TFF 1. Lig'de, bu iki ekip son haftada Sivas'ta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakadan en az 1 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Bu iki ekibin takipçisi 56 puanlı Eskişehirspor'un ligi 3. sırada tamamlaması kesinleşirken, 4. durumda yer alan 53 puana sahip Giresunspor da play-off'ta Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

     

    Play-off için 3 aday var

    Ligde 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumda bulunan Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu, son hafta öncesinde play-off iddiasını sürdürüyor. Göztepe'nin Denizlispor deplasmanında puan mücadelesi vereceği son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.

     

    Olası puan eşitlikleri

    Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu iki takımın sezon içindeki maçlarda gol averajında üstün olduğu için Boluspor'u geride bırakacak.

     

    Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak.

     

    Boluspor'un kazanması, Giresunspor, Göztepe ve Altınordu'nun ise 53 puana ulaşması halinde play-off dışında kalacak ekip Altınordu olacak.

     

    Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor'un sezonu 51'er puanla kapatması durumunda play-off'ta Altınordu mücadele edecek.

     

    Düşme hattı

    Lige daha önce veda eden Mersin İdmanyurdu'nun ardından düşecek 2 takım için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip Adana Demirspor ile Samsunspor, 34'er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ve 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, lige tutunma mücadelesini son haftaya taşıdı.

     

    Adana Demirspor'un Mersin İdmanyurdu deplasmanında puan arayacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor'u, Şanlıurfaspor da Elazığspor'u ağırlayacak. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun'da karşılaşacak.

     

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