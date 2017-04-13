Haber: Ceylan BEYKOZ
Stad: Karaçayır Çim Sahası
Hakemler: Metin Ataş, Gizem Nur Soylu, Ahmet Demiral, Recep Haydar Cüre
Geredespor takımı ilk 11: *** Serdar, *** Gökhan, ** Güray, ** Anılcan, ** Fatih, ** Cemal, ** Emre, ** Muhammet Ali, ** Mustafa, ** Eser, ** Ali
Bartınspor takımı ilk 11: *** Muhammet, ** Ali, ** Abdurrahim, ** Fatih, ** Oğuzhan, ** Ahmet, ** Caner, ** Emrah, ** Ömer Can, *** Yusuf, ** Selçuk
Goller: dk. 44 Muhammet Ali Fındık( Geredespor), dk. 64 Yusuf Demir ( Bartınspor)
Sarı Kartlar: dk. 40 Gökhan Bartık ( Geredespor), dk. 27 Fatih Çiçek, dk. 88 Ahmet Arslan (Bartınspor)
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