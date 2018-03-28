Haber: Semih Baykal

Fenerbahçe karşısında hazırlık maçında aldığı sansasyonel galibiyetle tüm gözlerin üzerine çevrildiği Boluspor ligde son haftaların en başarılı takımı oldu. Spor Toto 1. Lig'de son 12 haftalık puan tablosunda Boluspor Sait Karafırtınalar'la birlikte lider durumda. Karafırtınalar tebriki hak ediyor. Kırmızı-beyazlılar 12 haftalık süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 21 puan elde ederek play-off ve şampiyonluk yarışının içinde yer almayı başardı. Kırmızı-beyazlıların son 6 haftadaki 4 maçı Bolu’da oynayacak olması temsilcimize yarışta ciddi bir fikstür avantajı sağlıyor.