Haber: Esra Öztürk

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor,ligin 26.HaftasındaMKE Kırıkkalespor’akonuk oldu. Kırşehir Fikret Karabudak Stadında oynanan mücadeleyi Yeniçağa spor 2-0 kazandı. Yeniçağa galibiyeti getiren golleri 18.dakikada Bayram Öztürk, 85.dakikada Anıl Çoban’dan geldi. Bu galibiyetle Yeniçağa takımı düşmekten kurtularak, Bolu Çemniter Erdoğan 1. Amatör Ligi şampiyonu Göynük Belediyespor ile baraj maçı oynamaya hak kazandı.

Stat: Kırşehir Fikret Karabudak

Hakemler: Safa Bozdağ, Mahmut Uncu, Murat Şimşek, Metin Ataş

MKE Kırıkkalespor: ** Engin Yeşilbayrak, ** Oğuzhan Karabacak, ** Ahmet Kurtay, ** Cengizhan Çanga, ** Cengiz İçen, ** Eren Demirtaş, ** Serdar Özmen, ** Abdurrahman Bengi, ** Mert Tolun, ** Mustafa Kazkayası, ** Mikayil Cesur

Yeniçağaspor: ** Batuhan Köksal, ** Serkan Açıkalın, ** Murat Akman, ** Mert Güngör, ** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, ** KonstantınBelov, ** Eşref Şimşek, ** Bayram Öztürk, ** Tarık Tekinalp

Goller: 18.dk Bayram Öztürk, 85.dk Anıl Çoban (Yeniçağaspor)

Sarı Kartlar: 17.dk Oğuzhan Karabacak, 23.dk Cengizhan Çanga, 48.dk Mikail Cesur, 53.dk Cengiz İçen, 74.dk Mert Tolun (MKE Kırıkkalespor), 23.dk KonstantınBelov, 35.dk Ertan Kartanfil, 45.dk Serkan Açıkalın, 70.dk Eşref Şimşek, 79.dk Anıl Çoban (Yeniçağaspor)