Haber: Gönül Olutürk

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 10. Haftasında Kıbrıscıkspor ile Elvan İnşaat Kızıkspor karşı karşıya geldiler. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Kıbrıscıkspor’un gollerini 63.dakikada Serhat Gülen ve Samet Şay kaydetti. Elvan İnşaat Kızıkspor’un golleri ise 5.dakikada Mustafa Zeyrek ve 77.dakikada Eren Kutludan geldi. Maçın 29. Dakikasında Elvan İnşaat Kızıkspor’lu Samet Bozkurt rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kızıkspor ligin son maçında rakibiyle 2 – 2 berabere kalarak play off grubundaki ilk puanını alarak ligi 1 puanla son sırada tamamladı. Kıbrıscıkspor ise ligi 10 puanla 5.sırada tamamladı.

Hakemler:

Kıbrıscıkspor: ** Mevlüt Aşık, ** Furkan Güler, ** Onur Aytar, ** Samet Şay, ** Ramazan Kaygı, ** Emre Çolak, ** Serhat Gülen, ** Burak Özak, Tunahan Özdemir, ** Enes Görgülü, ** Umutcan Şeremet

Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Sercan Kavas, ** Tayfun Batmaz, ** Halil Aralar, ** Sedat Alan, ** Emre Göder, ** İbrahim Özer, ** Samet Bozkurt, ** Kaan Oruç, ** Çağan Bera Adanır, ** Eren Kutlu, ** Mustafa Zeyrek

Goller: 5.dk Mustafa Zeyrek ( Elvan İnş. Kızıkspor), 63.dk Serhat Gülen, 76.dk Samet Şay (Kıbrıscıkspor), 77.dk Eren Kutlu ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

Kırmızı Kart: 29.dk Samet Bozkurt (Elvan İnş. Kızıkspor)