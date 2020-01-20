Son Nefeste Kaybettik

Haber: Volkan Yılmaz

Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11.haftasında temsilcimiz Artı Akademi Takımı bugün Karaçayır Spor Salonu’nda Denge Okulları takımıyla karşı karşıya geldi. Hasan Mesut Demir, Alperen Başer, Rıdvan Cömert hakem üçlüsünün yönettiği maça temsilcimizi Artı Akademi oyuna iyi başladı ve ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. İkinci periyotta Artı Akademi ve soyunma odasına 28-32 mağlup gitti. 3.çeyrekte 41-48 tamamlandı. Ekibimiz Son periyotta direnç gösterdi. Temsilcimiz son periyotta bir ara 17 sayı geriye düşmesine rağmen son hücumda galibiyet şansını yakaladı. Son saniyede atılan şut çemberden dönünce tüm salon hüzne boğuldu. Dişe dişe geçen son çeyrekte Denge Okulları maçtan 69-68 galip ayrılan taraf oldu. Artı Akademi Basketbol takımı oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyet alarak 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Temsilcimiz 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de deplasmanda mersin takımı Toroslar Belediye ile karşılaşacak.