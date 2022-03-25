Son pişmanlık neye yarar!

Haber: Ceylan Beykoz

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Porto’nun Dragao Stadı’nda 48 bin 10 biletleri taraftarın izlediği maçta millilerimiz rakibine 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Kuntz’un 3-4-3 taktiğiyle sahaya çıktığı mücadelede Portekiz 15. dakikada Otavio ve 42’de Jota ile 2-0 öne geçti. 65. dakikada Burak Yılmaz skoru 2-1 yapıp Türkiye’yi umutlandırsa da 85. dakikada Enes Ünal ile kazandığı penaltıda topu üstten auta gönderdi.

Maçın 90+4. dakikada Portekiz son sözü söyledi. Oyuna sonradan giren Nunes kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderip maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Dünya Kupası play-off’unda finale yükseldi. Türkiye ise 29 Mart Salı günü Konya’da Kuzey Makedonya’ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası’na gidemeyen İtalya ile hazırlık maçı yapacak.

BİZİM İÇİN ŞANS ANI!

11. dakikada Portekiz sağ kanattan duran top kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Fernandes’in ortasına Jota hemen kale ağzında altı pas üzerinde ayağını topa uzattı ve tehlikeli pozisyonda top üstten auta gitti.

PORTEKİZ 15’TE ÖNE GEÇTİ

Yarı sahamıza yerleşen Portekiz, seri kenar paslarıyla kalemizde tehlikeli oldu. Ceza sahasında Guerreiro’nun yerden sert şutuna kaleci Uğurcan uzanıp mücadele etti. Ancak direğe de çarpan top ters köşedeki Otavio’nun önüne düştü. 27 yaşındaki Portolu futbolcunu şutuna Uğurcan müdahale etse de top filelerimize gitti: 1-0.

BERKAN İLE GOLE YAKLAŞTIK

22. dakikada Kerem savunmasının arkasına sarktığı pozisyonda çizgiden arka direkteki Berkan’a ortasını yaptı. Kafa vuruşuyla topu kaleye gönderen Berkan’ın şutu az farkla auta gitti.

JOTA FARKI 2’YE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Portekiz 2-0’ı buldu. Otavio’nun ceza sahasının hemen önünden arka direkteki Jota’ya yaptığı ortaya Liverpool’un yıldızı sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden top filelerimize gitti: 2-0.

BURAK YILMAZ İLE UMUTLANDIK

Burak Yılmaz ceza sahası dışında aldığı topta Cengiz ile verkaç yaptı. Cengiz’in şık arasında Burak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tek vuruş yapıp kaleci Costa’yı çaresiz bırakarak skoru 2-1’e getirerek Türkiye’yi yeniden umutlandırdı.

ENES İLE PENALTI KAZANDIK, BURAK KAÇIRDI

Skor 2-1 olunca 66. dakikada Kerem’in yerine oyuna giren Enes Ünal, 83. dakikada penaltı kazandı. Fonte’nin mücadelesiyle yerde kalan Enes, hakemin oyunu devam ettirmesiyle takım arkadaşlarına topu dışarı atmasını işaret etti.

İtirazlar sonrasında Alman hakem Daniel Siebert, VAR odasının uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyip beyaz noktayı gösterdi. 85. dakikada Burak Yılmaz skoru 2-2 yapma şansı yakaladığı penaltı atışında topu kalenin üzerinden auta gönderdi.

SON SÖZÜ NUNES SÖYLEDİ

Son dakikalarda beraberlik golünü aradığımız anlarda golü kalemizde gördük. Oyuna 88’de giren ikinci oyuncu Leao ile Nunes’in anlaşmasında top filelerimize gitti: 3-1.