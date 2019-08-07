Son Provada Eşitlik Bozulmadı

Haber:Esra Öztürk

Saat 18.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçı yaklaşık 500 futbolsever izledi. İlk yarıda Adanaspor 35.dakikada Bassona’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre arasına bu skorla girildi. 2.yarıda daha diri oynayan Boluspor 60.dakikada denemede olan isimlerden Roger’in müthiş golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın son bölümlerinde Adanaspor kalecisiyle çarpışan Bolusporlu Yasin Dülger sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Mücadele başka gol olmayınca Boluspor son hazırlık maçında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.