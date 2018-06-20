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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Son Şampiyon Çok Farklı

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu ilk hafta maçları geride kaldı. Son şampiyon Akkent Toar Yapı ilk maçta Çıtırland-Güzelsur İnşaat ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon kazanma alışkanlığını ilk maçta gösterdi ve rakibine adeta gol olup yağdı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 12:51
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    Son Şampiyon Çok Farklı
     

     

    Haber: Semih Baykal

    Herkesin heyecanla beklediği 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası dün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarda son şampiyon Akkent Toar Yapı ile Çıtırland-Güzelsur İnşaat karşı karşıya geldi. Son şampiyon Akkent Toar Yapı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kazanma alışkanlığına devam etti. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olan Akkent Toar Yapı devreyi 10-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gollerine devam eden son şampiyon sahadan 19-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve turnuvanın en büyük favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçen sezon gol kralı olan Erhan Yalçın ise yine attığı gollerle krallık konusunda iddialı olacağını daha ilk maçta belli etti.

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