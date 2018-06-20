Haber: Semih Baykal

Herkesin heyecanla beklediği 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası dün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarda son şampiyon Akkent Toar Yapı ile Çıtırland-Güzelsur İnşaat karşı karşıya geldi. Son şampiyon Akkent Toar Yapı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kazanma alışkanlığına devam etti. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olan Akkent Toar Yapı devreyi 10-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gollerine devam eden son şampiyon sahadan 19-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve turnuvanın en büyük favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçen sezon gol kralı olan Erhan Yalçın ise yine attığı gollerle krallık konusunda iddialı olacağını daha ilk maçta belli etti.