Haber: Aysun Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Turnuvası 4.hafta B grubu maçları bol gole sahne oldu. Turnuvanın iddialı ekiplerinden son şampiyon Akkent Toar Yapı grupta puanı bulunmayan Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan son şampiyon ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olurken, ilk maçta 8 gol atarak gol krallığı yarışında bende varım diyen Erhan ile golü buldu. Goller arka arkaya gelirken Erhan iki gol daha kaydederek farkı üçe çıkardı. İlk yarıda Feridun, Nedim Çarıkçı ve Güray ile 3 gol daha bulan Akkent Toar Yapı kalesinde iki gol gördü ve devreyi 6-2 önde kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu Erhan bir gol daha kaydetti ve skoru 7-2’ye getirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra Köroğlu Beton bir gol daha buldu ve farkı yeniden 4 sayıya indirdi. Kalesinde gol gördükten sonra da etkili oyununu sürdüren ve oyunu tamamen rakip kaleye yıkan Akkent Toar Yapı’da goller arka arkaya geldi. Golleri taraftarların bile saymakta zorlandığı karşılaşmada Erhan tam 8 gol daha kaydederek skoru belirledi. Sahadan 15-3 galip ayrılan Akkent Toar Yapı puanını 9’a yükseltirken, golcü oyuncu Erhan Yalçın gol sayısını iki maçta 20 yaptı. Rakip Köroğlu Beton ise puan hasretini sürdürdü.