Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile heyecan sürdü. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 19:30’da başlayan karşılaşmada grubun iki iddialı ekibi Akkent Toar Yapı ile Eniştenin Yeri karşı karşıya geldi. İlk 4 haftada 12 puan toplayan ve grup liderliği için yarışan iki takımda mücadeleye etkili başladı. Son şampiyon Akkent Toar karşılaşmanın 12’inci dakikasında golcü oyuncusu Ertan’ın ceza sahası dışından harika şutunda 1-0 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan ve puan yada puanlarla sahadan ayrılmak isteyen Eniştenin Yeri beraberlik golünü Mustafa Bozok ile buldu. Akkent Toar savunmasının hatası sonrası topla buluşan Mustafa Bozok yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda son şampiyon Akkent Toar Yapı oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve rakip kalede çok daha etkili olmaya başladı. Atak üstüne atak geliştiren Akkent Toar Yapı üstünlük golünü yine Ertan’ın ayağından buldu. Ertan yerden düzgün bir vuruşla bir kez daha takımını öne geçirirken, karşılaşmada son sözü ise Erhan Yalçın söyledi. Sağ kanattan Ertan’ın ortasında ceza sahası içinde topa son dokunan Erhan Yalçın karşılaşmanın skorunu belirledi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Akkent Toar Yapı puanını 15’e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini garantilerken, Eniştenin Yeri ise 12 puanla 3.sıraya geriledi.