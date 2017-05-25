Haber: Ceylan Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında finalin adı belli oldu. Karaçayır Spor Tesislerinde dün akşam oynanan yarı final maçında son şampiyon Akkent Toar Yapı, bu sezonun flaş takımı Cengizay İnşaat ile karşı karşıya geldi. Bu sezonunda en büyük şampiyonluk adayı olan Akkent Toar Yapı rakibi karşısında mücadeleye etkili başladı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Akkent Toar Yapı devreyi 2-1 önde kapattı. İlk yarıdaki skorun ardından demorilize olan rakibi karşısında ikinci yarı daha rahat bir oyun sergileyen son şampiyon Akkent Toar Yapı karşılaşmayı 6-2 gibi farklı bir skorla kazanarak adını finale yazdırdı. Geçen sezon finalde Çağsu Hastanesi’ni devirerek şampiyon olan Akkent Toar Yapı bu sezon finalde Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’in rakibi oldu. 26 Mayıs Cuma günü ilk olarak üçüncülük dördüncülük maçında Çağsu Hastanesi ile Cengizay İnşaat saat 18:15’te başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Final maçı ise yine aynı gün Karaçayır Spor Tesislerinde saat 19:30’da başlayacak.