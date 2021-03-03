Son sözü Tuzlaspor söyledi

Haber: Ceylan Beykoz

15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Adanaspor, Ognjen Ozegovic'in 32. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Tuzlaspor, 56'da Anıl Karaer ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Adanaspor, 69. dakikada Atalay Babacan ile yeniden öne geçti: 1-2

Tuzlaspor, 80. dakikada Thuram ile skora denge getirdİ: 2-2

87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thuram, penaltıdan attığı golle Tuzlaspor'u 3-2 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ev sahibi ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

3 haftalık aradan sonra galip gelen Tuzlaspor, puanını 41'e çıkardı ve play-off iddiasını güçlendirdi.

Alt sıralardan uzaklaşmak hedefiyle sahaya çıkan Adanaspor ise 26 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk devresinde Adana'da oynanan mücadeleyi de Tuzlaspor 3-1 önde bitirmişti.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (dk. Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (dk. 70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (dk. 53 Ahmet Yazar), Thuram (dk. 90+1 Yohou)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (dk. 77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (dk. 88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (dk. 64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (dk. 88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic

Goller: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Thuram (Tuzlaspor), Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 33 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+5 Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Dk. 30 Uğurcan Yazgılı, Dk. 85 Celil Yüksel (Adanaspor)