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Son Timsah Kubilay!

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez’i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki orta saha, ilk antrenmanına da çıktı.

Son Timsah Kubilay!


Haber: Okay Özcan

TFF 1. Lig'de sezona 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile başlayan Bursaspor kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti. Açıklamada "Orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Altyapısı Almanya

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, imza sonrası yeni takımında ilk antrenmanına çıkarak arkadaşlarıyla da tanıştı. Kubilay, Almanya'da Schalke 04 U19'da oynadıktan sonra Türkiye'de; Dardanelspor, Ş.Urfaspor, Kayserispor, Erzurumspor, Adana Demir ve Hatayspor'da forma giydi.

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