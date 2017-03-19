Yetmiyor gibi C tribünü cezalı, kısmen seyirciden yoksun, taraftarla gelmiş rakip! Genele bakacak olursak bütün olumsuzlukların bizim üstümüzde olduğu, taraftarın umutsuz, amaçsız, sıradan bir karşılaşmaya geliyor olması en acı veren taraftı.

Fikstürdeki yeri ve aldığı sonuçlarla gözümüzde büyüttüğümüz Giresun’a daha fazla gol atmamız gerekirdi ki, geçmiş farklı mağlubiyetin rövanşını almalıydık. Karşılaşma sonrası ilk 3. sırada gelen Giresun’u görünce, insanın içi bir başka acıyor. Bu kadar kötü bir takım 40 puanla ligin zirvesinde, yaptığı transferlerle hedefe kilitlenen ama başarısız olan Boluspor orta sıralarda.

Bütün bunların yanı sıra, ilk yarıda takımı sırtlayan, her maçta bir puanla oynayan Soner kadro dışı kalmış, alt yapıdan Sabri profesyonel yapılmıştı. Genç Melih Denizli maçı sonrası eleştiri oklarına maruz kalmış, beraberinde teknik heyette eleştiriden nasibini almıştı. Burnu çatlayan Soner’in zorla oynatılmak istenmesi karşılık bulmayınca gemiler yakılmıştı. Bu tür olaylar her takımda olabilecek sıradan olaylardır. Çok büyütmeye gerek olmayacağı gibi, sonuçları şansın yardımıyla iyi de olabilir. Proje takımı diye geldiğini iddia eden Fuat Hocanın istemeden genç oyuncuları oynatarak projeyi hayata geçirebilir olması ve Allah’ın Boluspor’a yardım ettiği ortadadır.

Sır gibi gizlenen ama herkesin bildiği Soner olayına Fuat Hoca son noktayı koydu. Fuat hoca diyor ki, ben burada olduğum sürece Soner takıma giremez! Fuat hocanın tasarrufurudur ve başka futbolcularda kadro dışı bırakılabilir! Hocayı serbest bırakmalıyız ve kimsenin bir şey deme hakkı yoktur. Uyarmak isterim ki, Soner’i günah keçisi yapmaya kalkmayın. Hani içimizde bazılarının taraf olup herkesi savunan olduğunu, hatta yapılan değişikliklerde bile savunma ihtiyacı duymasına karşılık daha dikkatli olmasını isterim.

Soner Boluspor’da birçok maçın kahramanı olduğu gibi, alınan puanlarda da emeği çoktur. Futbolun bilim adamı olup 21 transferle paramızın çöpe atılmasına seyirci kalanlar, kalecide aldırıp transferi kapatsalardı iyi olurdu! Teknik heyet kararını vermiş, Soner sene sonuna kadar kadro dışı kalmış ve sonucuna herkes katlanmak zorundadır.

Aldığımız galibiyetle rahat bir nefes aldık. Fuat Hoca ve ekibinin yılsonuna kadar ve önümüzdeki 2 yıl daha takımda kalacağı netleşmiştir. Proje takımını oluşturmaya gelmiş Fuat Hocanın takım üzerinde, transferlerde ve önümüzdeki senenin oluşumunda serbest bırakılmalıdır. Aksi halde futbolu yöneticilikten öğrenen başkan ve yönetimi 30 yaş üstü futbolcuları proje takımı diye yutturmaya kalkarlar. Bundan sonra herkes bildiği işi yaparsa hedefe gidebiliriz. Futbolcu futbolculuğunu, teknik heyet görevini, başkan ve yönetim yönetmeyi seçmelidir!

Giresun karşısında şansın da bizden yana olduğu söylersem yanlış olmaz. Karşımızda yürümeye dermanı olmayan, ayakları yere basmayan rakibe karşı daha iyi olan Boluspor kazanmayı hak etti. Attığımız gollerin en güzeli 4. golde Santos’un klas vuruşuyla geldi. İlk golü kendi kalelerine, ikinci goldeki pası ceza alanı içinde rakibin verdiği, üçüncü golde ortanın gol olduğunu unutmamalıyız.

Bundan sonra verilen arayı iyi değerlendirmeliyiz. Sakatlanan oyuncuların tedavilerinin yapılıp, takımı hazır duruma getirmeliyiz. 14 numaranın yaptığı gibi olayı gererek değil, top oynayarak kazanmanın daha keyifli olduğunu bilmeliyiz.

Başkanından taraftarına, teknik adamından futbolcusuna, basınından televizyon başındakine unutmamamız gereken tek ilkenin, “iyi ahlak iyi spor, işte Boluspor” olduğudur.