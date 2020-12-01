Haber: Volkan Yılmaz

Keleş yaptığı açıklamada, 7'nci haftada oynanması gereken Altay karşılaşmasının, rakip takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini anımsattı. TFF tarafından maçın 2 Aralık Çarşamba günü oynanmasının kararlaştırıldığını belirten Keleş, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı. Keleş, üst sıralardan kopmama adına Altay karşısında puan veya puanlar alma hedefinde olduklarını ifade ederek, "Üç oyuncumuz Kovid-19 tedavisi görüyor. İki isim ise cezalı. 5 eksik oyuncu ile İzmir deplasmanına gideceğiz. Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Kazanma adına Altay karşısında sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz puan veya puanlar alarak Giresun'a dönmek." diye konuştu. Keleş, Altay maçıyla son 12 günde dördüncü karşılaşmalarını oynayacaklarını da sözlerine ekledi.