Haber: Gönül Olutürk

Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkürlerini ileten Necip Çarıkcı "Taraftarımız 90 dakika boyunca bizi destekledi ve yine ceza almadan bir maçı atlattık. Bu maçta güzel görseller sergilediler. Bu maç 9 puanlık bir maçtı. Taraftarımıza, teknik heyetimize oyuncularımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesirspor maçına iyi hazırlanacağız. Takımımızın yanında olacağız. Bu maça gelmek isteyen orda bizi destelemek isteyen taraftarlar gruplarımız içinde gerekeni yapmaya hazırım.Kadromuz iyi. Bu sezon hedefi sonuna kadar zorlayacağız. Pirim konusunda toplantımızı yaptık ve üst seviyede primlerimizi yönetim olarak veriyoruz. İnşallah Balıkesir maçını kazasız belasız atlatırız " ifadelerini kullandı.

“BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM”

Takımda İki cezalı oyuncunun olduğunu belirten Çarıkcı "Sezon başı zaten transferlerimizi yaptık. İki kadromuz var. İkisi de kaliteli. Bu maçta Poepon ve Mustafa olamayacak ama Balıkesir'e kazanmak için gideceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Önce Balıkesir'i sonrada Rize maçını da kazanacaklar. 27 yıllık bekleyişe son vermek için elimden, elimizden ne gelirse maddi manevi zorlayacağız ve Boluspor'u süper lige taşıyacağız. Maçta kaybedebiliriz Ama taraftarımız yanımızda olsun. Hep birlikte başaracağız. Şampiyonluk için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Boluspor Kulüp Başkanı Başkan Necip Çarıkcı "Maça gelen sayın valimize, belediye başkanımıza ve Ahmet Baysal abimize teşekkür ederim. Onlar kötü günümüzde de bize sahip çıktılar" dedi.