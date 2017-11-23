Haber: Gönül Olutürk

İlk dakikaları başabaş giden maçın 7.dakikasında Sosyal Bilimler Lisesi 1-0 üstünlüğü sağladı. Bu golden 1 dakika sonra bir gol daha bulan Sosyal Bilimler Lisesi ilk yarıyı da aynı skorla önde tamamladı. 2.yarının ilk dakikalarında yine gol yoktu. 8.dakikada Sosyal Bilimler Lisesi farkı 3’e çıkaran golü atarken, 11.dakikada 4., 12 dakikasında ise 5.gol geldi. Bu golden 1.dakika sonra ise maçın skorunu tayin eden golü atan Sosyal Bilimler Lisesi oyundan 6-0 galip ayrıldı.