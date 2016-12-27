Haber: Erdal Tanrıverdi
Voleybol Genç Erkekler A Grubu maçında Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Final Temel Lisesi ile karşı karşıya geldi. Oldukça keyifli bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setini Sosyal Bilimler Lisesi 25-19 alınca maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı. Maçın 2.setinde daha iyi bir ortaya koyan taraf Özel Final Temel Lisesi oldu. 2.seti 25-16 alan Özel Temel Final maça dengeyi getirdi: 1-1. Keyif veren maçta 3.seti Sosyal Bilimler Lisesi 25-20 aldı ve maçta yeniden öne geçti: 2-1. Maçın 4.setinde de 3.sete benzer bir oyun ortaya çıktı. Seti 25-21 alan Sosyal Bilimler Lisesi maçtan da 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Müsabakalara öğrencilerin yoğun ilgi göstermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Müsabakalara bugün 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak olan maçlarla devam edilecek.
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