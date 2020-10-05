Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi

Haber: Aysun Beykoz

Deplasmandaki Giresunspor maçını da son dakika yediği golle yenik kapatan Bolusporlu oyunculara, yönetime ve özelliklede teknik direktör Ahmet Taşyürek'e sosyal medya üzerindeki Boluspor paylaşımlarına büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle 4 haftada Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sürekli değişik kadrolarla çıkması, takım olgusunu oluşturamaması tepkilerin odak noktası. Diğer tepkilerde yapılan 18'e yakın transferlerin kendilerini gösterememesi. İlk yarılar başarılı olan Boluspor ikinci yarılar ve son dakikalarda oyundan düşmeleri de diğer tepki çeken bir konu. Milli maç arasına girilecek bu dönemin Boluspor'a ilaç gibi geleceği aşikar. Teknik direktör konusunda ise yönetimin takım başarısızlıkları ve gelen tepkilere karşı nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.