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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • Sosyal sorumluluk dokunuşu

    Lütfü Yaman Spor Salonunda 18 Mart Pazar günü yapılan ve özel şirketlerin sosyal sorumluluk kapsamında bir araya geldiler.

    21 Mart 2018 Çarşamba 14:51
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    Sosyal sorumluluk dokunuşu

    Haber: Esra Öztürk

    Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü ve Gençlik Spor Hizmetleri, Spor İl Müdürlüğü ile organize ettiği masa tenisi turnuvası başarı ile tamamlandı.

    Şehit ve Gazileri Saygı İle Andılar

    Özel Şirketler masa tenisi organizasyonuna katılan masa tenisi takım oyuncuları, açılış töreni sırasında açtıkları pankart ile  18 Mart Çanakkale Zaferi için anlamlı bir kutlama mesajı verdiler. Turnuvaya katılan oyuncular açıklamalarında; “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırasıdır. ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, bu vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyoruz.”dediler. Turnuva başlamadan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü için saygı duruşunda bulunuldu.

    Turnuvanın Tekrar Yapılması Planlanıyor

    Turnuva centilmenlik içinde, ailelerin ve çocukların türbinlerden ebeveynlerini izlemesi ve firma çalışanlarının tanışması ile karşılıklı esprilerin ve şakalaşmaların gerçekleştiği, stres atılan ve dostluk kurulan bir havada geçti. Çalışanlar bu tür turnuvaların daha sık aralıklarla yapılmasını talep ettiler. Masa Tenisi İl Temsilcileri Mesut Kırdar ve İl Antrenörü Semih Yenihayat turnuvanın önümüzdeki zamanlarda düzenli olarak yapılmasının planlandığı, isteyen tüm özel şirketlerin katılabileceklerini belirtti.

    12 Firma 20 Takım 60’ın Üzerinde Oyuncu

    Masa Tenisi Sakarya İl Temsilciliği’nin koordinasyonunda yürütülen, Özel Şirketler Masa Tenisi Turnuvasına Sakarya İlinde faaliyetlerini sürdüren ve aynı bölgede hizmet veren SEDAŞ, AGDAŞ, Başak Traktör, Başkurt Motor, Tavsan, TKG, Noksel, As Piliç, DAIKIN, Evdiş Poliklinik, Çamsan gibi kurumsal firmalardan  20 takım 60’ın üzerinde oyuncu katıldı. SEDAŞ en fazla takım çıkaran şirket oldu. SEDAŞ’ın kadın ve erkek oyuncuları birlikte mücadele ettiler.

    Hem Spor ve Eğlence, Hem Sosyal Sorumluluk

    Masa Tenisi Turnuvasına katılım sağlayan firmalara organizasyon tarafından teşekkür etmek üzere tören düzenlendi. Tören sırasında konuşma yapan, Bedensel Engelliler İl Temsilcisi ve YenihayatParalimpik Spor Kulüp Başkanı Selim Özen; “Sosyal sorumluluk kapsamında, farkındalık yaratmak ve spora olan ilgiyi artırmak ve spor ile sağlıklı bir toplumun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, pek çok firmanın çalışanlarının da bir araya gelerek oluşturduğu bu turnuvaya katılım ve destek sağlayan, enerjileri ile sinerji yaratan tüm firmalara, yöneticileri ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”dedi. YenihayatParalimpik Spor Kulüp Başkanı Selim Özen tarafından; özel şirketler masa tenisi turnuvasına katılan tüm firmaların yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür plaketi verildi.

    İki Firma Kupaları Aldı

    Çekişmeli müsabakaların sonunda Çamsan firması birincilik kupasını, AGDAŞ çalışanları ise ayrı gruplarda İkincilik ve üçüncülük kupalarını aldılar. Tüm şirketler günün anısına fotoğraf çekildi.

    Anahtar Kelimeler: Lütfü, Yaman, Spor, Salonunda, 18

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