Sözeri, Jules Keita ile anlaştıklarını açıkladı

Haber: Yasin Bilgi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor galibiyeti ve dış transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz"

Erkan Sözeri katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada , "Bursaspor karşısında kritik ve önemli bir galibiyet elde ettik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz. Milli aradan sonra takımımız tam anlamıyla oturur diye düşünüyorum. " dedi.

Jules Keita tamam, Nalepa beklemede

Dış transfer gelişmelerinden bahseden Sözeri, "Fransa'nın Lens takımından sol kanat Jules Keita ile anlaştık. Nalepa ile anlaştık fakat kulübü Giresunspor'la sorunlarını çözmesini bekliyoruz.

"Bir yerli oyuncu transferimiz daha olacak"

Şu anda bu durumdan dolayı Nalepa transferinde beklemedeyiz. Bir yerli oyuncu transferimiz daha olacak." İfadelerini kullandı.

Jules Keita kimdir?

Ülke: Gine

Yaş: 23

Mevki: Sol kanat

Boy: 1,68

Ayak: Sağ

Sözleşme: 2023

Piyasa değeri: 500 bin Euro