Sözeri, ligin ikinci yarısını işaret etti



Haber: Ceylan Beykoz

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının bireysel hata yapma lükslerinin olmadığını dile getirdi. İlk yarı ve ikinci yarıda çok farklı oyun sergilediklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu: "Maçın geneline bakıldığında siyah ile beyaz gibi farklı oynadık. Özellikle ilk yarı çok kötü mücadele ettik. Yemememiz gereken bir gol yedik. Kötü mücadele etme hakkımız ve lüksümüz yok. Devre arasında gerekli müdahaleleri yapacağız. Ligin ikinci yarısında çok farklı bir Bandırmaspor, çok iyi konsantre olmuş bir takım olacağız. Karşılaşmada ilk yediğimiz golü yine söylediğimiz yerden yedik. Bireysel hataların çözümü yok. Dersleri alacağız, Bursaspor'u kutluyorum. Genç oyuncularla mücadele eden bu büyük camia."