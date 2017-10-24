Haber: Semih Baykal

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ele turunda evinde Sinopspor’u 3-0’lık net skorla yenerek 4’üncü tura yükselen Boluspor, deplasmanda Konya Anadolu Selçukluspor ile 26 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Kırmızı Beyazlıların deplasman maliyetini Onurlu Yapı Malzemeleri sahibi, kulübün Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Abdullah Onur oldu. Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı; “ Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 26 Ekim perşembe günü Konya'da oynayacağımız Konya Anadolu Selçukspor deplasmanı sponsoru Reklam ve Sponsorluk Sorumlumuz Abdullah Onur olmuştur. Destekleri için Sayın Abdullah Onur'a (Onurlu Yapı Market) teşekkür ederiz” denildi.