Haber: Esra Öztürk

Yapılan açıklamada; “Mengen Kaymakamımız Sayın Hasan Günaydın Beye, Mengen Belediye Başkanı Sayın Turhan Bulut Beye, Gentaş Grup Mithat Muhammed Sargın Beye, Turizmci Mustafa Doğan Beye, Kuaför Sibel Çetinkaya Hanıma, Müdür Restaurant Tamer Beye, Nesilce Doğa Otel Sahibi Nesil Hanım ve Fuat Beye Şirinler Kırtasiye Elif Hanım ve Sema Hanıma bizlere verdikleri sponsorluk destekleri ve güvenleri için sonsuz teşekkürler. İnşallah bir dünya derecesi ile verilen desteği taçlandırmak istiyoruz ve diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.