Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu "Oturarak Voleybol" 2. Lig’de mücadele eden 9 takımdan biri olan Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımımız önceki gün düzenlenen 1. Etap karşılaşmalarını Kırıkkale'de tamamladı. Karaçayır Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden ve 10 müsabık toplam 15 aktif sporcusu bulunan takımımız ikinci etap çalışmalarına son hız devam ediyor. Sporcularımızı, sporcu ailelerimizi ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor Engel Tanımaz.