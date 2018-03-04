Haber: Gönül Olutürk

Eğitim alanındaki başarılarının yanında adını sportif faaliyetlerle de duyuran Bilim Koleji düzenlediği geceye öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımı oldu. Altı farklı spor dalında başarılı olan öğrencilere ödüllerin verildiği gecede seyre değer görüntüler yaşandı. Türkiye Satranç Şampiyonu Efe Metehan Yavuz ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’den, Türkiye Hentbol dördüncülüğü ödülünü takım adına kaptan Berat Kalafat Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sadık Öztürk’ten, Genç Erkekler Yüzme İl Birincisi Orkun Değer ödülünü Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ramazan Demir’den, Basketbol il birinciliği ödülünü takım adına kaptan Berke Demirel Bilim Koleji kurucusu Orhan Can’dan ve son olarak ta Basketbol küçük erkeklerde Bolu il ikinciliği ödülünü takım adına kaptan Tarık Osman Yücetürk okul müdürü Bülent Kabadayı’dan aldı. Gece yenilen yemeğin ardından sona erdi.