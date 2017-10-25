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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Spor güvenliği çalıştayı başlıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde 26-27 Ekim tarihlerinde "Spor Güvenliği Çalıştayı" düzenlenecek.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 13:16
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    Spor güvenliği çalıştayı başlıyor

    Haber: Esra Öztürk

    TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak Spor Güvenliği Çalıştayı'nın açılış töreni, 26 Ekim 2017 Perşembe günü saat 10.00'da medyaya açık olarak gerçekleşecek. Sporda şiddetle mücadele kapsamında bugüne dek yapılan çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak çalıştayın açılışını Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Mali İşler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play'den Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli yapacak. Başkanvekili Hüsnü Güreli, törende yapacağı konuşmada 6222 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili pratikte ve teoride yaşananları TFF açısından değerlendirip katılımcılarla paylaşacak. Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de açılışta birer konuşma yapacak. Çalıştayda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturularak, kamuoyu desteğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra 6222 Sayılı Kanun çerçevesinde etkin soruşturma ve cezai müeyyidelerin uygulanması, ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınan güvenlik tedbirleri, stadyumların fiziki durumları ile e-bilet, akreditasyon konuları ele alınacak. İki gün sürecek Spor Güvenliği Çalıştay'ı sonucunda hazırlanacak olan rapor, kamuoyu ile paylaşılacak.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, İçişleri, Bakanlığı

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