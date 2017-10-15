Haber: Semih BAYKAL

Programa Vali Yardımcısı Mustafa ÖZSOY, Milletvekili Tanju ÖZCAN, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdulkadir KAVUNCU, Belediye Başkan Vekili İhsan AĞCAN, İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Turgut DELAL, Belediye Başkan Yardımcısı Emine DAVARCIOĞLU, Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir ÇELİK, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı KÖSTERELİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk YILDIZ, İŞKUR İl Müdürü İsmail YALÇIN, Sosyal Güvenlik Kurumu Mustafa TURHAN, Kadastro Müdürü Saadettin AYDIN, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf CENGİZ, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Tuncer BAŞTAŞ, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin DEMİRKOL, ASKF Başkanı Zekeriya GÖKMEN, MÜSİAD Başkanı Abdullah ABAT, A.İ.B.Ü. BESYO Müdürü Ümid KARLI, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat ÇELEN, Boluspor Kulüp Başkanı Necip ÇARIKÇI, Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı Genel Sekreteri Mahir IRMAK, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent VELİOĞLU, Gençlik Hizmetleri ve Spor Eski İl Müdürü Saip GARİPOĞLU ve Bolu’da spora hizmet eden idareci, antrenör, sporcular ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp İl Müdürü Şahin ERTEM’in konuşmasıyla tamamlandı. Ertem konuşmasında Bolu’da amatör spora verdikleri katkı ve devam eden spor yatırımları ile ilgili bilgi verdi.